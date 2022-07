Pubblicità

sportli26181512 : Casadei e i piani dell’Inter: niente cessione, ma gli serve spazio: Casadei e i piani dell’Inter: niente cessione,… - Gazzetta_it : I piani dell'#Inter per Casadei. Tra la prima squadra e l'esperienza altrove -

fcinter1908

Con noi avremo Carboni,, Zanotti". Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...Il calciatore marocchino non dovrebbe più rientrare neidel Chelsea che dunque ha aperto una ... con i nerazzurri che potrebbero mettere sul tavolo anche la contropartita Cesare. Monza: ... Bremer, Inter convinta: il sì a 30 mln più un giovane. Casadei Alle condizioni di Marotta L’ultimatum dell'Inter ha sortito l’effetto sperato e, dopo settimane di silenzio, il PSG è tornato alla carica per Milan Skriniar. La Gazzetta dello Sport conferma che ...Le fiamme sono divampate in un appartamento e il fumo ha invaso tutte le stanze. I vigili del fuoco hanno portato in salvo una giovane che si era rifugiata ...