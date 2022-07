Calciomercato Lazio, colpo di scena Immobile: decisione a sorpresa (Di sabato 9 luglio 2022) Calciomercato Lazio, colpo di scena che riguarda Ciro Immobile: la decisione arriva a sorpresa e riguarda il futuro. La Lazio, con la squadra in ritiro ad Auronzo di Cadore, pensa a come muoversi al meglio sul mercato in vista della prossima stagione. Proprio in questo senso, allora, spunta lo zampino anche di Ciro Immobile. La Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 9 luglio 2022)diche riguarda Ciro: laarriva ae riguarda il futuro. La, con la squadra in ritiro ad Auronzo di Cadore, pensa a come muoversi al meglio sul mercato in vista della prossima stagione. Proprio in questo senso, allora, spunta lo zampino anche di Ciro. La Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialSSLazio | Ai dettagli l'accordo con #Romagnoli: le cifre - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialSSLazio, non solo #Maximiano: per la porta si pensa anche a #Provedel dello @acspezia - DiMarzio : .@OfficialSSLazio: in arrivo Nicolò #Casale dall’@HellasVeronaFC #calciomercato #SerieA ?? - ilpodsport : #Calciomercato Lazio, Romagnoli è fatta: accordo raggiunto #ilpodsport - LazionewsEu : #Provedel vs #Maximiano: la nuova sfida in casa #Lazio (Mercato permettendo) ?? #sslazio #LazioNews #LazionewsEu -