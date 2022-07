Calcio: Inter. Handanovic 'Essere qui è un privilegio che continua' (Di sabato 9 luglio 2022) Il portiere sloveno rinnova fino 2023, undicesima stagione in nerazzurro MILANO - "Sono molto contento e orgoglioso di Essere capitano e giocatore dell'Inter: per me è un privilegio che continua". ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 9 luglio 2022) Il portiere sloveno rinnova fino 2023, undicesima stagione in nerazzurro MILANO - "Sono molto contento e orgoglioso dicapitano e giocatore dell': per me è unche". ...

Pubblicità

Inter : Quando si dice che il calcio è anche una questione di testa ?? #ForzaInter - Gazzetta_it : Dybala torna in Italia. Ad allenarsi, per il momento #calciomercato - Gazzetta_it : Vidal, accordo raggiunto col Flamengo. Il cileno saluta l’Inter - NiccolFrancesc6 : @Armandoesse01 @S9meraviglie Ma il calcio rimane una competizione per cui bisogna tenere conto dei trofei che si vi… - RiccardoGatto : RT @CorSport: #Handanovic-#Inter: adesso è ufficiale ?? -