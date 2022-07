Aspettiamo Mertens a Dimaro? La risposta di Tommaso Starace (Di sabato 9 luglio 2022) Dries Mertens è senza alcun dubbio l’idolo incontrastato dei tifosi azzurri. Anche ieri all’arrivo dei giocatori a Dimaro è stato fatto il suo nome, nonostante il giocatore non sia più sotto contratto del Napoli. Un giornalista di calcionapoli24 ha infatti chiesto a Tommaso Starace: “Tommy, lo Aspettiamo allora Mertens?“. “Certo, sempre…” è stata la riposta dello storico magazziniere del Napoli che è anche un amico fraterno del giocatore belga. Attualmente Mertens è ancora in vacanza a Formentera, anche perché senza contratto. Il giocatore aveva altre offerte, anche dal Belgio e soprattutto dall’Italia con Sarri che avrebbe fatto di tutto per portarlo alla Lazio. Ma il giocatore vuole attendere il Napoli ed è disposto anche ad abbassarsi ancora di più l’ingaggio pur di ... Leggi su napolipiu (Di sabato 9 luglio 2022) Driesè senza alcun dubbio l’idolo incontrastato dei tifosi azzurri. Anche ieri all’arrivo dei giocatori aè stato fatto il suo nome, nonostante il giocatore non sia più sotto contratto del Napoli. Un giornalista di calcionapoli24 ha infatti chiesto a: “Tommy, loallora?“. “Certo, sempre…” è stata la riposta dello storico magazziniere del Napoli che è anche un amico fraterno del giocatore belga. Attualmenteè ancora in vacanza a Formentera, anche perché senza contratto. Il giocatore aveva altre offerte, anche dal Belgio e soprattutto dall’Italia con Sarri che avrebbe fatto di tutto per portarlo alla Lazio. Ma il giocatore vuole attendere il Napoli ed è disposto anche ad abbassarsi ancora di più l’ingaggio pur di ...

