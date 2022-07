Alvino: “Mertens sarà uno degli argomenti di discussione della prima conferenza stampa di Spalletti” (Di sabato 9 luglio 2022) Futuro Mertens, parla Alvino Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo Alvino. Ecco le sue parole: “300-400, forse addirittura 500 tifosi … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 9 luglio 2022) Futuro, parlaNel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo. Ecco le sue parole: “300-400, forse addirittura 500 tifosi … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

MondoNapoli : Alvino: 'Il Napoli garantirebbe a Koulibaly 60 milioni lordi. Su Mertens...' - - antonio_race : RT @WLT79: Non tifo ADL, non tifo Mertens, non tifo Auriemma o Alvino, non tifo Coca-Cola e Amazon, non tifo Ronaldo, Dybala, Deulofeu, non… - MimmoAnnunziat1 : RT @WLT79: Non tifo ADL, non tifo Mertens, non tifo Auriemma o Alvino, non tifo Coca-Cola e Amazon, non tifo Ronaldo, Dybala, Deulofeu, non… - pazazu82 : RT @WLT79: Non tifo ADL, non tifo Mertens, non tifo Auriemma o Alvino, non tifo Coca-Cola e Amazon, non tifo Ronaldo, Dybala, Deulofeu, non… - Theredjohnny : RT @WLT79: Non tifo ADL, non tifo Mertens, non tifo Auriemma o Alvino, non tifo Coca-Cola e Amazon, non tifo Ronaldo, Dybala, Deulofeu, non… -