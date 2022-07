Zerocalcare: “Chi parla di periferia in Tv spesso non sa cosa sia” (Di venerdì 8 luglio 2022) «La vita in periferia? Non è quella della tv» Il Secolo XIX, di Claudio Cabona, pag. 40 L’autore di “Strappare lungo i bordi” ha scelto “L’odio” di Kassovitz «Il tema della violenza è rimasto centrale anche nella vita vera» La terza edizione del Festival Genova Reloaded, organizzato da Circuito Cinema, parte stasera con il pubblico in coda per Zerocalcare: i biglietti per la serata inaugurale a Palazzo Ducale con il fumettista romano, prevista alle 21.30, sono andati esauriti in poche ore ed è stato programmato un secondo appuntamento al cinema Sivori alle 20.30, sempre con la proiezione del film “L’odio” di Mathieu Kassovitz, film culto uscito nel 1995, e la presentazione appunto a cura di Michele Rech, questo ilvero nome dell’artista. «Giorgio Viaro, il direttore artistico del Festival, sapeva quanto “L’odio” mi fosse piaciuto, per questo mi ha ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 8 luglio 2022) «La vita in? Non è quella della tv» Il Secolo XIX, di Claudio Cabona, pag. 40 L’autore di “Strappare lungo i bordi” ha scelto “L’odio” di Kassovitz «Il tema della violenza è rimasto centrale anche nella vita vera» La terza edizione del Festival Genova Reloaded, organizzato da Circuito Cinema, parte stasera con il pubblico in coda per: i biglietti per la serata inaugurale a Palazzo Ducale con il fumettista romano, prevista alle 21.30, sono andati esauriti in poche ore ed è stato programmato un secondo appuntamento al cinema Sivori alle 20.30, sempre con la proiezione del film “L’odio” di Mathieu Kassovitz, film culto uscito nel 1995, e la presentazione appunto a cura di Michele Rech, questo ilvero nome dell’artista. «Giorgio Viaro, il direttore artistico del Festival, sapeva quanto “L’odio” mi fosse piaciuto, per questo mi ha ...

