WWE | Lesnar vs Reigns di SummerSlam potrebbe non essere l’ultimo capitolo

Pubblicità

Antonio02849345 : RT @Quaratino1: @kiniluca65 sn un gran appasionato della wwe e ti vorrei fare una domanda...x quale motivo brock lesnar c'elà così tanto co… - EraldoFR : Basterebbe invertire la posizione del malcapitato per ucciderlo, tirando verso il basso le estremità del corpo, tes… - VGabba87 : @WWE Se avete fatto tornare brock lesnar per farlo di nuovo perdere contro quel fake Fighter, smetto di pagare ogni… - IsolaWrestling : KURT ANGLE DICE CHE LA WWE NON HA BISOGNO DI RIPETERE BROCK LESNAR CONTRO ROMAN REIGNS - Matty2094 : @rizzia0 @MarcoR222 Lesnar non credo vinca, la seconda opzione è più credibile ma non sorprenderei di vedere la WWE… -

...nello scopire quale sarà il wrestler in grado di poter andare all'assalto dell'Undisputed... sempre che Brocknon lo batta prima, e per Riddle si tratta invece di un escamotage per ......ordinato ai suoi cugini di presentarsi nello show del brand rosso per unificare le cinture tag team esattamente come lui aveva fatto con lo Universal ed ilChampionship battendo Brock. ...WWE is hyping the SummerSlam bout as the final Roman Reigns vs. Brock Lesnar match. That may not actually be the case.The WWE is ramping up for their biggest event of the summer as SummerSlam approaches. The 2022 edition of the event will be the 35th in WWE history. SummerSlam goes down in Nashville on July 30. It is ...