Volley | Osmany Juantorena giocherà in Cina | la Pantera lascia l’Italia | addio a Civitanova

(Di venerdì 8 luglio 2022)e andrà a giocare in. Laha infatti dato il suoe dalla prossima stagione militerà tra le fila dello Shanghai. Il quasi 37enne ha scelto questa avventura all’estero dopo aver indossato i colori della Lube dal 2015 e in precedenza essere stato una colonna portante di Trento (2009-2013). L’italo-cubano ha ritenuto irrinunciabile la proposta arrivata dall’Asia, dove tra l’altro l’ultimo campionato non è mai incominciato a causa dell’emergenza sanitaria.vanta un palmares infinito: argento alle Olimpiadi di Rio 2016, bronzo agli Europei 2015, 3 Champions League, 5 Mondiali per Club, 6 scudetti, 6 Coppa Italia. Lo schiacciatore aveva giocato ...

Pubblicità

er_volley : ???? Osmany Juantorena, Lube Civitanova’ya veda etti. -

Dopo aver vinto le più prestigiose competizioni si separano le strade della A. S.Lube e del capitano biancorossoJuantorena . Si chiude così un legame durato ben sette stagioni, tutte disputate ai vertici. E' l'annuncio della Lube che saluta così lo schiacciatore ...Juantorena Divorzio a sorpresa traJuantorena e la Lube, campione d'Italia in carica. Lo schiacciatore cubano, da 7 anni in maglia biancorossa, capitano e leader della squadra, ha chiesto di andare via. Giocherà all'...Il mercato è fatto così, lunedì Alexander Nikolov sembrava ad un passo da Modena Volley ed invece le ultime voci lo donno per certo sulla strada di Civitanova, per rilevare in organico il posto di Osm ...Per il trentasettenne italo-cubano è il momento dell'addio. Il giocatore ha avuto un'offerta dall'estero alla quale non ha saputo rinunciare ...