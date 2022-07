Uomini e Donne, Marcello Messina asfalta Armando Incarnato (Di venerdì 8 luglio 2022) Dopo il simpatico video-sfottò circolato sui social riguardante le sue mille acconciatore diverse, spesso davvero molto particolari, Armando Incarnato ha reagito stizzito. Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, infatti, ha dato a tutti dei poveretti invidiosi, affermando di cambiare look per non farsi riconoscere. Questa replica ha causato l’ilarità di molti, compreso un ex protagonista del trono over, Marcello Messina, che ha risposto per le rime. Uomini e Donne, Sossio Aruta: le minacce potrebbero costargli care L'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne non ci sta e se la prende con chi critica la sua decisione di ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 8 luglio 2022) Dopo il simpatico video-sfottò circolato sui social riguardante le sue mille acconciatore diverse, spesso davvero molto particolari,ha reagito stizzito. Il cavaliere del trono over di, infatti, ha dato a tutti dei poveretti invidiosi, affermando di cambiare look per non farsi riconoscere. Questa replica ha causato l’ilarità di molti, compreso un ex protagonista del trono over,, che ha risposto per le rime., Sossio Aruta: le minacce potrebbero costargli care L'ex cavaliere del trono over dinon ci sta e se la prende con chi critica la sua decisione di ...

