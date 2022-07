Ultime Notizie – Brad Pitt e la malattia: “Non riconosco i volti, nessuno mi crede” (Di venerdì 8 luglio 2022) Non riconosce i volti che vede. In un’intervista a GQ, Brad Pitt torna a parlare di un problema che ha, soprattutto nelle occasioni sociali: fatica a ricordare le persone nuove, a riconoscere i loro volti. La star di Hollywood non ha mai ricevuto una diagnosi ufficiale, ma pensa di soffrire di una condizione specifica si legge nell’intervista: la prosopagnosia, un’incapacità di riconoscere i volti delle persone, altrimenti nota come cecità facciale. “nessuno mi crede – dice – Voglio conoscere un’altra persona” che soffre dello stesso disturbo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 8 luglio 2022) Non riconosce iche vede. In un’intervista a GQ,torna a parlare di un problema che ha, soprattutto nelle occasioni sociali: fatica a ricordare le persone nuove, a riconoscere i loro. La star di Hollywood non ha mai ricevuto una diagnosi ufficiale, ma pensa di soffrire di una condizione specifica si legge nell’intervista: la prosopagnosia, un’incapacità di riconoscere idelle persone, altrimenti nota come cecità facciale. “mi– dice – Voglio conoscere un’altra persona” che soffre dello stesso disturbo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

