Torre Annunziata | 1 200 piante di cannabis e armi in un terreno | arrestato 22enne

(Di venerdì 8 luglio 2022) La resa stimata della coltivazione scoperta trae Trecase sarebbe stata di circa 350 chili di marijuana, per un controvalore di mercato di oltre 550mila euro. Aveva trasformato un appezzamento diposto all’interno di anello boschivo in una folta coltivazione di marijuana, dove i finanzieri hanno trovato e sequestrato 1.200di

Pubblicità

Piergiulio58 : Napoli, scoperta piantagione con 1.200 piante di cannabis. La scoperta è stata fatta dalla GdF tra Torre Annunziata… - T7TorreSette : Sequestrate dalla @GDF 1.200 piante di cannabis tra Torre Annunziata e Trecase - fattidinapoli : Napoli: Scoperta tra Torre Annunziata e Trecase una piantagione di marijuana di 1200 piante ... -… - fattidinapoli : NAPOLI: SCOPERTA A TORRE ANNUNZIATA UNA PIANTAGIONE DI MARIJUANA E NUME... - SkyTG24 : Torre Annunziata, trovate piante di cannabis e armi: arrestato -

ilmattino.it

Non si placano le polemiche per la cancellazione dei treni Eav sulla linea Napoli - Scafati - Poggiomarino. A essere coinvolti sono vari pendolari di, Trecase, Boscoreale e Boscotrecase . Proprio Pietro Carotenuto, sindaco di quest'ultima, ha deciso di inviare una comunicazione dall'Ente Autnomo Volturno per esprimere la propria ...A effettuare l'operazione, in un'area compresa trae Trecase , sono stati gli uomini del comando provinciale e del reparto operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli. La ... Torre Annunziata, accusa un malore e cade in mare: salvato dalla guardia costiera La scoperta è stata fatta dalla Guardia di Finanze tra Torre Annunziata e Trecase. La resa stimata della coltivazione sarebbe stata di circa 350 chili di ...TORRE ANNUNZIATA. – Aveva trasformato un appezzamento di terreno posto all’interno di anello boschivo in una folta coltivazione di marijuana, dove i finanzieri hanno trovato e sequestrato 1.200 piante ...