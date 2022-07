Ti ricordi… Zvonimir Boban e quel Bari che Matarrese voleva in Europa | ma poi finì in Serie B nonostante il croato | Jarni e Platt

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 luglio 2022) “Con le zitelle inglesi non succede mai nulla”. Scriveva così Gaetano Salvemini, intellettuale italiano in esilio a Londra in periodo fascista, a un amico che dall’Italia lo provocava scherzosamente sulla vivacità della sua vita britannica. Ma se lo storico antifascista assicurava il contrario, di tutt’altro tenore erano i risultati che il calciomercato portava all’omonimo Gaetano Salvemini, allenatore delnell’estate 1991, dalla Gran Bretagna e non solo. L’obiettivo diè portare iltra le grandi o immediatamente a ridosso: c’è il nuovo stadio, lì si è giocata la finale di Coppa dei Campioni qualche mese prima, e l’idea èla di vedere al San Nicola non solo le gare europee degli altri, ma delstesso. Perciò l’idea è potenziare la squadra, magari aggiungendo qualche ...