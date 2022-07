Tesla Robovan | Elon Musk lancia l' idea di un furgone elettrico per persone e merci

Pubblicità

telodogratis : Elon Musk, Tesla potrebbe realizzare un Robovan per il trasporto persone e merci -

Se mai dovesse prendere forma, il Robovan sarà un furgone a zero emissioni versatile, utilizzabile sia per il trasporto di persone che per la movimentazione delle merci. Elon Musk torna a chiedere al popolo di Twitter un parere sui nuovi progetti della Tesla: questa volta, il vulcanico fondatore della Casa californiana ha ipotizzato la produzione di un Robovan, riprendendo un discorso già più volte accennato in passato. "Forse Tesla dovrebbe realizzare un Robovan altamente configurabile per persone e merci": così recita il cinguettio del numero uno di Tesla. Il robotaxi è nei piani dal tempo.