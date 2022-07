Temporali e forte vento | poi arriva l’Anticiclone delle Azzorre

(Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Un’altalena meteorologica impazzita con i cambiamenti climatici: si assiste sempre più frequentemente a scambi meridiani intensi, cioè da Nord a Sud e viceversa: questi scambi di masse d’aria lungo i meridiani terrestri probabilmente vengono favoriti dal riscaldamento più intensoaree polari. Con questi scambi Nord-Sud-Nord l’aria calda sale dal Sahara verso l’Italia gonfiandoAfricano, l’aria polare scende ‘come un missile’ verso il Mediterraneo come è successo nelle ultime ore. Ed ecco che l’altalena impazzita provoca, nello scontro aria polare-aria sahariana, violenti fenomeni temporaleschi con colpi di, grandine e danni. Purtroppo una situazione accentuata dal Riscaldamento Globale, come previsto ormai da anni; unica buona notizia è che saltuariamente torna a farci visita ...

vento con un centinaio di interventi dei vigili del fuoco nel Fiorentino. Tromba d'aria ea Taranto, con tettoie e pali caduti. Violenta grandinata a Isernia. A Trieste, interventi di ...... tra l'uscita di Tarsia sud e Torano per una parte di tettoia di uno stabilimento situato a ridosso del tratto autostradale che, a causa delvento si è staccato finendo in mezo alla carreggiata.Notte di paura a Roma e in alcune zone del Lazio, dal Viterbese ai Castelli Romani, colpite da un violento nubifragio e, in queste ore, si stanno contando i danni. La protezione civile regionale aveva ...Roma condizioni meteo avverse durante la notte, con un fortissimo temporale come non si ricordava tempo. È stata soprattutto la tempesta elettrica ...