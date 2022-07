Spalletti confronto con Fabian Ruiz: lo spettro della panchina incombe (Di venerdì 8 luglio 2022) Fabian Ruiz ha il contratto in scadenza nel 2023 ma a differenza di Koulibaly, il Napoli non farà sforzi clamorosi per trattenerlo. Anche perché si è capito che il giocatore ha l’obiettivo di arrivare a parametro zero prima di trovare un club che lo accolga, magari dandogli un ingaggio molto più alto. Anche se la storia di Mertens e soprattutto Dybala insegna che oramai andare a parametro zero non è proprio un affare assoluto per i giocatori. Il calcio sta cambiando ed anche i presidenti si stanno adeguando alla carenza di denaro. Corriere dello Sport parla di un confronto tra Spalletti e Fabian Ruiz, andato in scena prima dell’inizio del ritiro di Dimaro. Fabian Ruiz scontro con il Napoli La situazione di Fabian Ruiz ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 8 luglio 2022)ha il contratto in scadenza nel 2023 ma a differenza di Koulibaly, il Napoli non farà sforzi clamorosi per trattenerlo. Anche perché si è capito che il giocatore ha l’obiettivo di arrivare a parametro zero prima di trovare un club che lo accolga, magari dandogli un ingaggio molto più alto. Anche se la storia di Mertens e soprattutto Dybala insegna che oramai andare a parametro zero non è proprio un affare assoluto per i giocatori. Il calcio sta cambiando ed anche i presidenti si stanno adeguando alla carenza di denaro. Corriere dello Sport parla di untra, andato in scena prima dell’inizio del ritiro di Dimaro.scontro con il Napoli La situazione di...

