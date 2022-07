(Di venerdì 8 luglio 2022) "Unanell'insegnamento e nel trasferimento del know - how per gli Istituti Tecnologici Superiori. Finalmente, per legge, abbiamo un canale dove si impara diversamente". Così ...

Pubblicità

Agenzia askanews

... lunedì 11 luglio, per la sua votazione e approvazione definitiva, in terza lettura."Abbiamo finalmente una riforma in ritardo di alcuni decenni rispetto agli altri Paesi europei - commenta..."Le famiglie - sottolinea il dirigente Edoardo- paiono non avere più alcuna presa sulla ... A tutte le attività offerte dallal'odierno studente in difficoltà antepone comunque la ... Scuola, Soverini (Pd): riforma ITS una rivoluzione copernicana Roma, 8 lug. (askanews) - 'Una rivoluzione copernicana nell'insegnamento e nel trasferimento del know-how per gli Istituti Tecnologici ...I dati degli scrutini nelle scuole superiori bolognesi: i non ammessi e i sospesi in aumento o in linea con gli anni pre Covid ma alcuni istituti sono alle prese cn chi lascia ...