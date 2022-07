Scintille in tv tra Pregliasco e Cruciani: il concerto dei Maneskin non s’ha da fare. O sì? (video) (Di venerdì 8 luglio 2022) Il dibattito sulla recrudescenza dei contagi da Covid rientra in Parlamento dalla finestra, con l’annuncio della positività del presidente della Camera Roberto Fico e torna a dilagare nei talk televisivi, dove persino gli echi di guerra rischiano di venire soffocati dai nuovi allarmi epidemiologici. Con gli esperti di settore divisi nel rilanciare – o sminuire – l’allarme, e una comunicazione da parte della politica e della scienza, sempre più confusionaria e destabilizzante. Covid, battibecco in tv tra Pregliasco e Cruciani Così, mentre crescono i contagi dovuti a Omicron 5, e parallelamente aumenta la paura della gente, i media rilanciano quello che è diventato ormai un caso: la richiesta dei medici di base di Roma e di un gruppo di virologi di rinviare il concerto dei Maneskin, all’aperto al Circo Massimo, per il ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 luglio 2022) Il dibattito sulla recrudescenza dei contagi da Covid rientra in Parlamento dalla finestra, con l’annuncio della positività del presidente della Camera Roberto Fico e torna a dilagare nei talk televisivi, dove persino gli echi di guerra rischiano di venire soffocati dai nuovi allarmi epidemiologici. Con gli esperti di settore divisi nel rilanciare – o sminuire – l’allarme, e una comunicazione da parte della politica e della scienza, sempre più confusionaria e destabilizzante. Covid, battibecco in tv traCosì, mentre crescono i contagi dovuti a Omicron 5, e parallelamente aumenta la paura della gente, i media rilanciano quello che è diventato ormai un caso: la richiesta dei medici di base di Roma e di un gruppo di virologi di rinviare ildei, all’aperto al Circo Massimo, per il ...

