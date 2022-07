Roma: allenamenti e mercato in vista delle amichevoli in Portogallo (Di venerdì 8 luglio 2022) La Roma continua la preparazione estiva agli ordini di José Mourinho. Doppia seduta di lavoro per i giallorossi, con un Leonardo Spinazzola in più, arrivato ieri in ritiro, in attesa del rientro dei nazionali previsto per i prossimi giorni. In vista ci sono le amichevoli portoghesi, di cui la prima è in programma il 13 luglio contro il Sunderland. Anche la società è però attiva, e prova a regalare un altro pezzo importante nel reparto offensivo: Wilfried Zaha. Attaccante ivoriano classe 1992 e titolare del Crystal Palace, Zaha è però in scadenza nel 2023 e sarebbero già avviati con l’entourage del calciatore. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) Lacontinua la preparazione estiva agli ordini di José Mourinho. Doppia seduta di lavoro per i giallorossi, con un Leonardo Spinazzola in più, arrivato ieri in ritiro, in attesa del rientro dei nazionali previsto per i prossimi giorni. Inci sono leportoghesi, di cui la prima è in programma il 13 luglio contro il Sunderland. Anche la società è però attiva, e prova a regalare un altro pezzo importante nel reparto offensivo: Wilfried Zaha. Attaccante ivoriano classe 1992 e titolare del Crystal Palace, Zaha è però in scadenza nel 2023 e sarebbero già avviati con l’entourage del calciatore. SportFace.

Pubblicità

ASR192711 : RT @HungryMarcio: Pensavo che l'Area51 in America, fosse il posto più segreto sulla faccia della terra.. Poi però è cominciato il ritiro d… - andreasap00 : @micheleviscian6 @LucaSuadoni @LucaPaone37 @HungryMarcio @Th_WhiteRabbitt E fra l’abbonamento a Roma channel per ve… - milizia_antonio : RT @HungryMarcio: Pensavo che l'Area51 in America, fosse il posto più segreto sulla faccia della terra.. Poi però è cominciato il ritiro d… - forzaroma : Roma, oggi prima palestra poi allenamenti #ASRoma - VincyRea : i problemi per la @OfficialASRoma ... 'Non ci sono le foto degli allenamenti della Roma !!! Nascondere gli allenam… -