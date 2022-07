Putin: «L'occidente vuole fermarci sul campo in Ucraina? Ci provi» (Di venerdì 8 luglio 2022) Ore 9.20 - Parla il leader del Cremlino «In Ucraina non abbiamo nemmeno cominciato». Così, con questa dichiarazione quasi strafottente, sicuramente di effetto, Vladimir Putin ha parlato alla nazione a proposito della guerra in Ucraina. Aggiungendo un'altra sfida ai paesi che stanno fornendo aiuto anche militare a Kiev: «Dicono che l'occidente voglia fermarci sul campo? ci provi pure» Leggi su panorama (Di venerdì 8 luglio 2022) Ore 9.20 - Parla il leader del Cremlino «Innon abbiamo nemmeno cominciato». Così, con questa dichiarazione quasi strafottente, sicuramente di effetto, Vladimirha parlato alla nazione a proposito della guerra in. Aggiungendo un'altra sfida ai paesi che stanno fornendo aiuto anche militare a Kiev: «Dicono che l'vogliasul? cipure»

