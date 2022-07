Pontecagnano Faiano, danni a causa del maltempo (Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono stati diversi danni registrati nel Comune di Pontecagnano Faiano a seguito dell’acquazzone della bufera di vento che ha travolto la città e creato molti disagi. A fare un bilancio è stato questa mattina il sindaco Giuseppe Lanzara che ha riferito di tetti scoperchiati, rami di alberi spezzati e tanto materiale portato via dai balconi che hanno bloccato le strade causando disagi e pericoli per i residenti. Il sindaco non ha nascosto che il maltempo ha messo a dura prova la macchina dei soccorsi che, nonostante tutto, dalle prime ore dell’alba, è intervenuta mettendo in sicurezza diversi punti del territorio applicando un protocollo di emergenza. “Tali eventi, per quanto eccezionali, ci confermano l’importanza di tutta una serie di misure di prevenzione da mettere ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono stati diversiregistrati nel Comune dia seguito dell’acquazzone della bufera di vento che ha travolto la città e creato molti disagi. A fare un bilancio è stato questa mattina il sindaco Giuseppe Lanzara che ha riferito di tetti scoperchiati, rami di alberi spezzati e tanto materiale portato via dai balconi che hanno bloccato le stradendo disagi e pericoli per i residenti. Il sindaco non ha nascosto che ilha messo a dura prova la macchina dei soccorsi che, nonostante tutto, dalle prime ore dell’alba, è intervenuta mettendo in sicurezza diversi punti del territorio applicando un protocollo di emergenza. “Tali eventi, per quanto eccezionali, ci confermano l’importanza di tutta una serie di misure di prevenzione da mettere ...

