“Non ha chiuso la porta, l’ha indotto a osare”: 20enne assolto per violenza sessuale (Di venerdì 8 luglio 2022) È stata la ragazza a “indurlo a osare“, questa è la motivazione che ha indotto i giudici della Corte di Appello di Torino ad assolvere un ventenne dall’accusa di violenza sessuale nei confronti di una coetanea. In primo grado il giovane era invece stato condannato dal gup, con rito abbreviato, a due anni, due mesi e venti giorni di carcere. Nella sentenza, come si legge sul Corriere della Sera, si spiega così che “Non si può affatto escludere che al ragazzo, la giovane abbia dato delle speranze, facendosi accompagnare in bagno, facendosi sporgere i fazzoletti, tenendo la porta socchiusa, aperture lette certamente dall’imputato come un invito a osare. Invito che l’uomo non si fece ripetere, ma che poi la ragazza non seppe gestire, poiché un po’ sbronza e assalita dal panico”. Aggiungono ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 8 luglio 2022) È stata la ragazza a “indurlo a“, questa è la motivazione che hai giudici della Corte di Appello di Torino ad assolvere un ventenne dall’accusa dinei confronti di una coetanea. In primo grado il giovane era invece stato condannato dal gup, con rito abbreviato, a due anni, due mesi e venti giorni di carcere. Nella sentenza, come si legge sul Corriere della Sera, si spiega così che “Non si può affatto escludere che al ragazzo, la giovane abbia dato delle speranze, facendosi accompagnare in bagno, facendosi sporgere i fazzoletti, tenendo lasocchiusa, aperture lette certamente dall’imputato come un invito a. Invito che l’uomo non si fece ripetere, ma che poi la ragazza non seppe gestire, poiché un po’ sbronza e assalita dal panico”. Aggiungono ...

repubblica : Torino, assolto dall'accusa di violenza sessuale: 'La ragazza aveva bevuto e non ha chiuso la porta: lo ha indotto… - peppeprovenzano : Voleva fare Churchill, e invece tra scandali e dimissioni finisce l’era di @BorisJohnson. È durata anche troppo. Il… - il_pucciarelli : Se offro 1.300 euro al mese e non trovo nessuno, perché non alzo l'offerta a 2 mila? Meglio tenere chiuso un bar in… - LdalessioLuigi : RT @Ci1812: “ La ragazza aveva bevuto e non ha chiuso la porta. Lo ha indotto a osare” questa la motivazione con cui un giudice di Torino h… - chandlervibess : RT @Ci1812: “ La ragazza aveva bevuto e non ha chiuso la porta. Lo ha indotto a osare” questa la motivazione con cui un giudice di Torino h… -