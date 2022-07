Napoli | incontro tra De Laurentiis e agente Koulibaly

(Di venerdì 8 luglio 2022) E’ fissato untra l’di Kalidou, Fali Ramadani, e Aurelio De. Dopo i contatti dei giorni scorsi con Federico Cherubini, il procuratore porterà sul tavolo la proposta della Juventus per provare a sbloccare la situazione e ottenere il via libera sia dal suo giocatore che dal presidente azzurro. Ilvaluta il senegalese 40 milioni di euro. SportFace.

Le difficoltà sorte ad arrivare al difensore delKalidou Koulibaly hanno fatto virare i dirigenti bianconeri rapidaemnte su altri profili. Il ... Ieri l'tra l'Inter e i granata ma ...Giocatore che il, nonostante un'offerta da 30 milioni di euro, non vuole cedere ai ... Mercoledì c'è stato una casa Milan con l'agente del giocatore che piace molto al direttore ...Dopo i contatti degli scorsi giorni tra Fali Ramadani e Federico Cherubini, l'agente di Kalidou Koulibaly del Napoli porterà sul tavolo di Aurelio De Laurentiis la ...Torna il ritiro in quel di Dimaro per il Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri resteranno in Trentino dal 9 al 19 luglio.