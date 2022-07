Milano, ragazzo di 25 anni grave dopo un incidente in zona Città Studi (Di venerdì 8 luglio 2022) . L’investitore è scappato senza prestare soccorso È in gravi condizioni un giovane di 25 anni che la scorsa notte è stato investito da un’auto pirata in via Bassini, zona Città Studi, a Milano. Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia locale. Subito le condizioni del giovani sono apparse gravi ai soccorritori. Sono pesanti e molteplici traumi che il giovane ha riportato dopo l’incidente. Non è stata resa nota l’identità del giovane, ma si sa che è italiano e che quando è stato investito si trovava a piedi e stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Leggi anche: ALBERTO GENOVESE, L’ACCUSA CHIEDE 8 anni: «CONSAPEVOLE DELLE VIOLENZE» dopo i primi soccorsi, il 25enne è stato trasportato in ambulanza, in codice rosso, ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 8 luglio 2022) . L’investitore è scappato senza prestare soccorso È in gravi condizioni un giovane di 25che la scorsa notte è stato investito da un’auto pirata in via Bassini,, a. Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia locale. Subito le condizioni del giovani sono apparse gravi ai soccorritori. Sono pesanti e molteplici traumi che il giovane ha riportatol’. Non è stata resa nota l’identità del giovane, ma si sa che è italiano e che quando è stato investito si trovava a piedi e stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Leggi anche: ALBERTO GENOVESE, L’ACCUSA CHIEDE 8: «CONSAPEVOLE DELLE VIOLENZE»i primi soccorsi, il 25enne è stato trasportato in ambulanza, in codice rosso, ...

