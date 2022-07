Mercato – Milenkovic all’Inter è solo questione di tempo: ecco quando si chiuderà l’affare (Di venerdì 8 luglio 2022) Nikola Milenkovic promesso all’Inter Non solo Bremer. Per la difesa l’Inter guarda in casa Fiorentina e in particolare a Nikola Milenkovic il cui contratto con il club viola scadrà nel 2023. Il punto sulla trattativa è fatto da La Nazione, secondo cui, prima di vedere il giocatore in nerazzurro serve la cessione di Skriniar. “Il difensore serbo ha scelto l’Inter da tempo e non appena i nerazzurri cederanno Skriniar metteranno sul tavolo della Fiorentina l’offerta che serve per portarlo a Milano: 15 milioni di euro. Ormai è solo questione di tempo, con Pradè e Barone che sanno bene di dover approfondire la ricerca per un centrale di livello che possa sostituire Milenkovic”. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di venerdì 8 luglio 2022) NikolapromessoNonBremer. Per la difesa l’Inter guarda in casa Fiorentina e in particolare a Nikolail cui contratto con il club viola scadrà nel 2023. Il punto sulla trattativa è fatto da La Nazione, secondo cui, prima di vedere il giocatore in nerazzurro serve la cessione di Skriniar. “Il difensore serbo ha scelto l’Inter dae non appena i nerazzurri cederanno Skriniar metteranno sul tavolo della Fiorentina l’offerta che serve per portarlo a Milano: 15 milioni di euro. Ormai èdi, con Pradè e Barone che sanno bene di dover approfondire la ricerca per un centrale di livello che possa sostituire”. L'articolo proviene da intermagazine.

