Maneskin a Roma | il concerto sabato 9 luglio al Circo Massimo | strade chiuse e percorsi bus di domani

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 8 luglio 2022) Nonostante gli appelli dei medici, che hanno tentato di ‘bloccare’ ilper via dell’aumento dei contagi nel Lazio (e non solo), isaranno ugualmente a, al. Non ci sarà nessun rinvio: ilsi farà, sono attese ben 70.000 persone. E già da ieri molte, per l’allestimento della location, sonoal traffico, tra disagi per i cittadini e bus che hanno dovuto deviare il loro percorso di sempre.: leCome fa sapereMobilità, tra allestimenti, evento e infine smontaggio strutture, sono previste chiusure al traffico ...