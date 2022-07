L' elogio di Nole | ' Kyrgios è arrivato dove merita di stare'

Pubblicità

Tiscali

La sua conferenza stampa post semifinale è per buona parte unal suo prossimo avversario, Nick Kyrgios. "Contro Cameron (Norrie, ndr) non ho giocato un buon primo set, poi nel secondo parziale,...L'Dopo la sconfitta contro, l'ex tennista Paolo Bertolucci ci ha tenuto a rendere un grande tributo alla partita disputata dall'altoatesino: 'Dobbiamo solo che essere orgogliosi di un ... Nole, elogio a Berrettini: 'Sull'erba è un top 3 e adesso ha esperienza' Novak Djokovic rincorrerà domenica il settimo trofeo di Wimbledon, il primo Slam in stagione dopo l'assenza australiana e la sconfitta contro Nadal ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...