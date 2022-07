La Casarsa degli anni di Pasolini in mostra nella casa in Friuli

Pubblicità

Friuli Sera

...studi una grande visibilità nazionale e internazionale - sottolinea la presidente Flavia Leonarduzzi - questa mostra vuole sottolineare la stretta connessione del Centro con la comunità die ...La cantina diè una realtà che funziona, con un vino che è eccellenza del territorio e ... È stato un piacere poter scambiare una serie di opinioni con lui che, dopo le visitescorsi anni, ... Centro Studi Pier Paolo Pasolini: domani si inaugura la mostra su Casarsa ai tempi di Pasolini – Friulisera L’azienda di Casarsa ha presentato le sue innovazioni al Salone di Venezia. Scommessa su un materiale più leggero con minori costi di esercizio ...La Casa dell’Arte mette nuovamente in rete i propri spazi per far partecipare la città a VideoNotte #6 dedica a Pier Paolo Pasolini, sesta maratona notturna dedicata alla videoarte italiana e internaz ...