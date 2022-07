Juve, l'estate bollente di Zakaria: non è incedibile a soli 6 mesi dal suo arrivo a Torino (Di venerdì 8 luglio 2022) Doveva essere il secondo grande colpo della Juventus per lo scorso gennaio, in grado di cambiare il destino della rosa di Massimiliano Allegri... Leggi su calciomercato (Di venerdì 8 luglio 2022) Doveva essere il secondo grande colpo dellantus per lo scorso gennaio, in grado di cambiare il destino della rosa di Massimiliano Allegri...

sportli26181512 : Juve, l'estate bollente di Zakaria: non è incedibile a soli 6 mesi dal suo arrivo a Torino: Doveva essere il second… - cmdotcom : #Juve, l'estate bollente di #Zakaria: non è incedibile a soli 6 mesi dal suo arrivo a #Torino [@TramacEma] - SoloAcMilan1 : @pasqlaragione Vero complimenti alla Juve... ora me ne torno in spiaggia a fare il gioco aperitivo sulle note del n… - alebrunetti00 : @JYsalta @ryukmilanonew Quell’estate fu assurda, il passaggio alla Juve fu uno psicodramma qui su Twitter - dav_twii : Come sta overperformando la stampa la juve quest’estate credo mai. -