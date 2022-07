Il Napoli pensa a Kostic ma non molla Solbakken. Deulofeu non si sblocca (Di venerdì 8 luglio 2022) Prosegue la ricerca dei partenopei a un esterno offensivo dopo l’addio di Insigne e quelli sempre più probabili di Mertens e Politano. Il nome nuovo è Filip Kostic.dell’Eintracht Francoforte sul quale il Napoli sta già lavorando. Ma contemporaneamente non si perde di vista il norvegese Solbakken che appare però più difficile da raggiungere. Kostic è un un’obiettivo del Napoli? Il ds dei partenopei, Cristiano Giuntoli, ha già avviato contatti con il suo agente per capire la fattibilità dell’operazione. L’ Eintracht Francoforte chiede almeno 20 milioni ma ha il contratto in scadenza nel 2023 e questo potrebbe favorire il Napoli nell’ insistere per abbassare la richiesta. Si tratta di un profilo non più giovanissimo, 30 anni, ma di grande esperienza internazionale(ha vinto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 8 luglio 2022) Prosegue la ricerca dei partenopei a un esterno offensivo dopo l’addio di Insigne e quelli sempre più probabili di Mertens e Politano. Il nome nuovo è Filip.dell’Eintracht Francoforte sul quale ilsta già lavorando. Ma contemporaneamente non si perde di vista il norvegeseche appare però più difficile da raggiungere.è un un’obiettivo del? Il ds dei partenopei, Cristiano Giuntoli, ha già avviato contatti con il suo agente per capire la fattibilità dell’operazione. L’ Eintracht Francoforte chiede almeno 20 milioni ma ha il contratto in scadenza nel 2023 e questo potrebbe favorire ilnell’ insistere per abbassare la richiesta. Si tratta di un profilo non più giovanissimo, 30 anni, ma di grande esperienza internazionale(ha vinto ...

