Graziani: «Mundial? Eravamo formidabili, ma non ne eravamo coscienti» (Di venerdì 8 luglio 2022) Le parole di Ciccio Graziani sulla vittoria del mondiale spagnolo di 40 anni fa: «Non eravamo coscienti di essere davvero così forti» Ciccio Graziani ricorda il Mundial ’82, vinto dall’Italia, in occasione di uno stage della ‘Graziani Academy’ ad Arezzo. Di seguito le sue parole. «Se devo avere un ricordo di quella squadra è che non eravamo coscienti di essere davvero così forti, ma facendo una comparazione con i calciatori di oggi vi posso dire che quella era una squadra formidabile. Quel Mondiale fu un’esperienza meravigliosa. Certo, abbandonare il campo nella finalissima contro la Germania dopo otto minuti per infortunio non mi fece piacere, ma nel calcio occorre mettere in conto anche questo. Lì per lì ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 luglio 2022) Le parole di Cicciosulla vittoria del mondiale spagnolo di 40 anni fa: «Nondi essere davvero così forti» Ciccioricorda il’82, vinto dall’Italia, in occasione di uno stage della ‘Academy’ ad Arezzo. Di seguito le sue parole. «Se devo avere un ricordo di quella squadra è che nondi essere davvero così forti, ma facendo una comparazione con i calciatori di oggi vi posso dire che quella era una squadra formidabile. Quel Mondiale fu un’esperienza meravigliosa. Certo, abbandonare il campo nella finalissima contro la Germania dopo otto minuti per infortunio non mi fece piacere, ma nel calcio occorre mettere in conto anche questo. Lì per lì ...

