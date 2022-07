GF Vip 7, il ritorno di Pamela Prati: in lizza anche una super conduttrice (Di venerdì 8 luglio 2022) Il GF Vip 7 prenderà ufficialmente il via il 19 settembre 2022. Alfonso Signorini e la produzione del reality show targato Mediaset sono attualmente a lavoro per ultimare il cast della nuova edizione. Tra i Vip in lizza per entrare nella Casa più spiata d’Italia vi è Rita Dalla Chiesa. L’ex conduttrice di Forum potrebbe accettare di mettersi in gioco in qualità di gieffina. Sarebbe stata invece già confermata la partecipazione di Pamela Prati. GF Vip 7, ritorna a settembre La porta rossa della Casa di Cinecittà tornerà ufficialmente a spalancarsi nel mese di settembre, ovvero, con l’inizio della nuova stagione televisiva. Al timone del papà di tutti i reality show ci sarà Alfonso Signorini, che da tempo è tornato a lavorare sul cast, con l’intento di non deludere le tante aspettative dei fan. (l’articolo continua ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 8 luglio 2022) Il GF Vip 7 prenderà ufficialmente il via il 19 settembre 2022. Alfonso Signorini e la produzione del reality show targato Mediaset sono attualmente a lavoro per ultimare il cast della nuova edizione. Tra i Vip inper entrare nella Casa più spiata d’Italia vi è Rita Dalla Chiesa. L’exdi Forum potrebbe accettare di mettersi in gioco in qualità di gieffina. Sarebbe stata invece già confermata la partecipazione di. GF Vip 7, ritorna a settembre La porta rossa della Casa di Cinecittà tornerà ufficialmente a spalancarsi nel mese di settembre, ovvero, con l’inizio della nuova stagione televisiva. Al timone del papà di tutti i reality show ci sarà Alfonso Signorini, che da tempo è tornato a lavorare sul cast, con l’intento di non deludere le tante aspettative dei fan. (l’articolo continua ...

Pubblicità

IlDiFraOfficial : RT @RadioFriendsLiv: Il 27/11/2022 festeggeremo i 10 anni dalla fondazione. Stiamo infatti selezionando il ritorno in grande stile anche de… - RadioFriendsLiv : Il 27/11/2022 festeggeremo i 10 anni dalla fondazione. Stiamo infatti selezionando il ritorno in grande stile anche… - regole_senza : Non vedo l'ora inizi il Gf Vip 7 con il ritorno pazzesco ed attesissimo di Pamela Prati... Torna Pratiful che ci ha… - persempre_news : #SoleilSorge potrebbe tornare al #GFvip. Cosa ne pensate? #solphie #soleilstasi #arcobalenaspace #jessvip… - Novella_2000 : Dopo il mancato ritorno al GF Vip, Adriana Volpe torna in TV: ecco dove la rivedremo -