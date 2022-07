G20 | il vertice tra i ministri degli Esteri è un fallimento | nessun comunicato finale | non c’è accordo sull’Ucraina Salta anche la foto di rito

(Di venerdì 8 luglio 2022) Untotale e un clima così teso da non riuscire a salvare nemmeno la forma. Iltra idel G20 a Bali, in Indonesia, si è concluso senza una dichiarazione, che tradizionalmente viene adottata da tutti i Paesi partecipanti. Inon sono riusciti a trovare un, ma nemmeno un punto di incontro, sulla guerra in Ucraina e sul suo impatto globale. La riunione, segnata da due eventi inaspettati ovvero l’uccisione dell’ex premier giapponese Shinzo Abe e le dimissioni del premier britannico Boris Johnson, ha mostrato l’intensificarsi delle divisioni tra est e ovest, con Cina e Russia da un lato e Stati Uniti ed Europa dall’altro. I rapporti si sono talmente irrigiditi che non solo i capi della ...

Indonesia lancia appello per la fine della guerra approfondimento, l'Indonesia invita Putin e Zelensky al. Ira degli Usa L'Indonesia, in occasione del via al summit di cui ha la ...15.04, Lavrov lascia in anticipo riunione Il ministro degli Esteri russo Lavrov ha lasciato in anticipo la riunione del, a Bali, in Indonesia. Ai suoi omologhi presenti alha detto che il conflitto in Ucraina non è responsabile di una crisi globale alimentare e che le sanzioni contro la Russia equivalgono a ...Il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, ha lasciato in anticipo la riunione del G20 delle principali economie quando i suoi omologhi hanno iniziato a parlare dell’Ucraina. Ha detto che “l’invas ...Ieri ho anche avuto una conversaizone telefonica con il ministro degli Esteri ucraino (Dmytro Kuleba)”.Mgi/Mos/Int14 Venerdì 8 luglio 2022 - 13:02. Il ministro degli esteri russo Lavrov lascia in anti ...