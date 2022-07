F1, budget cap e porpoising: le decisioni della Commissione nella riunione dell’8 luglio (Di venerdì 8 luglio 2022) La Commissione della F1 si è riunita in vista del Gp di Austria 2022. Si tratta del terzo incontro da inizio anno, un buon momento per fare un riassunto di quanto successo finora, prima del mese di pausa che precede la seconda metà di stagione. Tra i temi più importanti tra quelli toccati rientra quello del budget cap, con diversi team che hanno ammesso come sia di fatto impossibile da rispettare per come è strutturato ora. La Commissione ha sua volta ha riconosciuto che “i tassi di inflazione in rapida crescita fin dagli ultimi giorni del 2021 ha colpito i team”, concedendo quindi “l’indicizzazione ad un tasso limitato del 3.1% e permettendo la capitalizzazione di tale tasso a partire dal 2023”, assicurando che tale provvedimento permetterà di “preservare l’integrità a lungo termine del regolamento ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) LaF1 si è riunita in vista del Gp di Austria 2022. Si tratta del terzo incontro da inizio anno, un buon momento per fare un riassunto di quanto successo finora, prima del mese di pausa che precede la seconda metà di stagione. Tra i temi più importanti tra quelli toccati rientra quello delcap, con diversi team che hanno ammesso come sia di fatto impossibile da rispettare per come è strutturato ora. Laha sua volta ha riconosciuto che “i tassi di inflazione in rapida crescita fin dagli ultimi giorni del 2021 ha colpito i team”, concedendo quindi “l’indicizzazione ad un tasso limitato del 3.1% e permettendo la capitalizzazione di tale tasso a partire dal 2023”, assicurando che tale provvedimento permetterà di “preservare l’integrità a lungo termine del regolamento ...

