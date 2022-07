Euro 2022: la spagnola Alexia Putellas è fuori (Di venerdì 8 luglio 2022) La vincitrice del Pallone d’Oro Alexia Putellas non giocherà con la Spagna nel Campionato Europeo Femminile dopo essersi lacerata un legamento del ginocchio in allenamento alla vigilia del torneo, ha dichiarato martedì la federazione calcistica spagnola (RFEF). Come sta Alexia Putellas ? “Gli esami effettuati sull’atleta spagnola… hanno confermato che il capitano della Nazionale femminile spagnola ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro“, ha dichiarato la RFEF in un comunicato. Putellas, che rischia un lungo periodo di stop, è stata il cuore della squadra femminile del Barcellona che ha vinto il campionato spagnolo e si è classificata seconda in Champions League. Nominata FIFA Best Women’s ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 8 luglio 2022) La vincitrice del Pallone d’Oronon giocherà con la Spagna nel Campionatopeo Femminile dopo essersi lacerata un legamento del ginocchio in allenamento alla vigilia del torneo, ha dichiarato martedì la federazione calcistica(RFEF). Come sta? “Gli esami effettuati sull’atleta… hanno confermato che il capitano della Nazionale femminileha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro“, ha dichiarato la RFEF in un comunicato., che rischia un lungo periodo di stop, è stata il cuore della squadra femminile del Barcellona che ha vinto il campionato spagnolo e si è classificata seconda in Champions League. Nominata FIFA Best Women’s ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Reddito tagliato agli invalidi, le storie: “Mangio in Caritas e non posso più pagare la fisioterapia”. “A giugno ho… - borghi_claudio : Comincio a vedere lievi imprecisioni. La cosa votata oggi è il decreto aiuti. 14 miliardi per famiglie e imprese. T… - Agenzia_Ansa : Beppe Grillo chiede 'subito una legge sul salario minimo'. In Italia 4.5 milioni di lavoratori guadagnano meno di 9… - MassimoChiaram7 : RT @cronache_s: Fondamentale l’approccio multidisciplinare per individuarle precocemente. L’interessamento polmonare responsabile del 35% d… - gpcerri : RT @VITAnonprofit: ?? Da #FondazioneRoche 500mila euro per 26 progetti volti a migliorare la qualità della vita di #pazienti e #caregiver e… -