Decreto Aiuti, primo sì. Conte prende tempo: «Al senato vedremo» (Di venerdì 8 luglio 2022) Il copione si ripete sempre uguale. Giuseppe Conte ruggisce in pubblico, abbassa i toni in privato e ancor più quando si arriva alla prova dei fatti. La fiducia sul Decreto L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 8 luglio 2022) Il copione si ripete sempre uguale. Giusepperuggisce in pubblico, abbassa i toni in privato e ancor più quando si arriva alla prova dei fatti. La fiducia sulL'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

borghi_claudio : Comincio a vedere lievi imprecisioni. La cosa votata oggi è il decreto aiuti. 14 miliardi per famiglie e imprese. T… - borghi_claudio : Nel decreto aiuti su cui viene messa la fiducia ci sono i 200 euro, i fondi per il gasolio per la pesca (e fin qui… - fanpage : Il governo incassa la fiducia alla Camera sul decreto Aiuti ma Conte gela #Draghi: “Oggi abbiamo votato sì, al Sena… - gianfranco_alb : RT @ardigiorgio: La nostra posizione sul decreto aiuti è chiara ora ci sarà una riunione dove i nostri ministri hanno una posizione chiara… - ServiziAlLavoro : Il decreto “Aiuti” cambia il reddito di cittadinanza, ma i tempi potrebbero essere lunghi Nel caso in cui il benefi… -