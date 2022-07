«Dammi i soldi o fai una brutta fine» | armato di coltello 33enne deruba un passante

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 8 luglio 2022) Se l’è vistauna persona rimasta vittima di una tentata rapina che fortunatamente non è andata a segno. Siamo a Formia, una cittadina in provincia di Latina. Qui, nel tentativo di sottrarle il portafoglio, un uomo di 33 anni ha minacciato il malcapitato di turno con una serramanico. Leggi anche: Gaeta. Prima la rapina, poi la fuga, ini calci ai carabinieri per non farsi arrestare: preso 57enne Tentata rapina a Formia: i fatti Come anticipato, l’uomo — un ragazzo, di Minturno di 33 anni — con tanto dia serramanico ha provato are una persona del proprio borsello. Il colpo fortunatamente non è andato a segno. Infatti il tempestivo intervento dei militari dell’arma ha evitato che il reato fosse portato a compimento. Ila serramanico è ...