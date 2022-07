Crescono i poveri, ma il Reddito "salva" un milione di persone (Di venerdì 8 luglio 2022) L'inflazione che porta i prezzi alle stelle e svuota le tasche, le famiglie che diventano sempre più piccole, le donne e i giovani e i fragili sempre più vittime di discriminazioni, la povertà crescente mitigata dal Reddito... Leggi su today (Di venerdì 8 luglio 2022) L'inflazione che porta i prezzi alle stelle e svuota le tasche, le famiglie che diventano sempre più piccole, le donne e i giovani e i fragili sempre più vittime di discriminazioni, la povertà crescente mitigata dal...

Pubblicità

misiagentiles : RT @romatoday: Crescono i poveri, ma il Reddito 'salva' un milione di persone - clemgio : #Visco soddisfatto perché salari crescono meno dell #inflazione è tutto in questa frase lo schifo di un sistema che… - romatoday : Crescono i poveri, ma il Reddito 'salva' un milione di persone - StefanoPhilly : Quindi sempre più poveri va bene per Bankitalia. - TolemaicoPrimo : @GuidoCrosetto A me sembra che la campagna sulla situazione romana ci sia, eccome! Questo modo di parlare, incentra… -