Covid oggi Piemonte | 5 100 contagi e 1 morto | bollettino 8 luglio

I dati della regione Sono 5.105 i nuovi contagi da coronavirus8 luglio in Piemonte, secondo i dati dell'ultimo bollettino- 19. Si registra 1 morto. I tamponi effettuati sono 24.169 di cui 23.303 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si ...... Vaia, BassettiItalia, virus corre: Rt e incidenza salgono ancora Ecco i dati, regione per regione: TOSCANA - Sono 5.165 i nuovi contagi dain Toscana secondo il bollettino di, 8 ...Quattro, i casi in Area chirurgica, 4 in Area Ostetrica e 2 in Pediatria Covid. L’età media dei ricoverati è di 69 anni, il 41% sono maschi e il 59% sono femmine.Nelle ultime 24 ore sono stati 8.060 i nuovi casi di Covid 19 in Sicilia su 30.557 tamponi processati e l’indice di positività è del 26%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.