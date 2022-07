Cosa dicono i sondaggi dopo la scissione nel M5s (Di venerdì 8 luglio 2022) AGI - La scissione del Movimento 5 Stelle, con la fondazione di “Insieme per il Futuro” (IPF) da parte di Luigi Di Maio e dell'ala più “governista” dei pentastellati, potrebbe aver dato inizio a un percorso di scomposizione e ricomposizione del sistema partitico italiano. Per capire perché, vediamo innanzitutto qual è lo stato di salute dei partiti secondo la nuova Supermedia dei sondaggi. Anche questa settimana, Fratelli d'Italia è stabilmente in testa con il 22,5% dei consensi virtuali. Se si votasse oggi, però, il primato di FDI sarebbe insidiato da vicino dal Partito Democratico, che guadagna quasi mezzo punto nelle ultime due settimane, portandosi al 21,8%. Scende invece la Lega (14,5%), che accusa ormai 8 punti di distacco dalla vetta occupata dal suo alleato/competitor di centrodestra. Ancora più consistente è però il calo del M5S, che rispetto ... Leggi su agi (Di venerdì 8 luglio 2022) AGI - Ladel Movimento 5 Stelle, con la fondazione di “Insieme per il Futuro” (IPF) da parte di Luigi Di Maio e dell'ala più “governista” dei pentastellati, potrebbe aver dato inizio a un percorso di scomposizione e ricomposizione del sistema partitico italiano. Per capire perché, vediamo innanzitutto qual è lo stato di salute dei partiti secondo la nuova Supermedia dei. Anche questa settimana, Fratelli d'Italia è stabilmente in testa con il 22,5% dei consensi virtuali. Se si votasse oggi, però, il primato di FDI sarebbe insidiato da vicino dal Partito Democratico, che guadagna quasi mezzo punto nelle ultime due settimane, portandosi al 21,8%. Scende invece la Lega (14,5%), che accusa ormai 8 punti di distacco dalla vetta occupata dal suo alleato/competitor di centrodestra. Ancora più consistente è però il calo del M5S, che rispetto ...

