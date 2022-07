Colpito a morte l'ex premier giapponese Shinzo Abe. Il killer: "Volevo ucciderlo" (Di venerdì 8 luglio 2022) Non ce l'ha fatta l’ex primo ministro giapponese, Shinzo Abe. E' morto dopo essere stato ferito a colpi da arma da fuoco a Nara, nel Giappone occidentale, dove si trovava per sostenere un candidato del... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 8 luglio 2022) Non ce l'ha fatta l’ex primo ministroAbe. E' morto dopo essere stato ferito a colpi da arma da fuoco a Nara, nel Giappone occidentale, dove si trovava per sostenere un candidato del...

robertapinotti : Sgomento per l’assassinio dell’ex premier del #Giappone ???? Shinzo Abe colpito a morte questa mattina in un terribil… - AnnaAscani : La notizia della morte di Shinzo Abe, colpito durante un comizio, è davvero terribile. Vicini alla sua famiglia e a… - RaiNews : Una telecamera di sorveglianza ha ripreso distintamente l'impatto del missile sul centro commerciale di #Kremenchuk… - patriziadegioia : RT @lucianonobili: Sconvolto per l’attentato che ha colpito l’ex premier giapponese #ShinzoAbe, alleato e amico dell’Italia e dell’Occident… - dr4leaker : RT @robertapinotti: Sgomento per l’assassinio dell’ex premier del #Giappone ???? Shinzo Abe colpito a morte questa mattina in un terribile at… -