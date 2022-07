Choc in Giappone, morto l'ex premier Abe. Colpito ad un comizio. Arrestato il killer (Di venerdì 8 luglio 2022) Secondo i media locali Giapponesi (tv Nhk, e agenzia Jiji) sarebbe morto Shinzo Abe, l'ex primo ministro Giapponese Colpito due volte da un'arma da fuoco stamattina a Nara nel Giappone centrale, ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 8 luglio 2022) Secondo i media localisi (tv Nhk, e agenzia Jiji) sarebbeShinzo Abe, l'ex primo ministrosedue volte da un'arma da fuoco stamattina a Nara nelcentrale, ...

Pubblicità

sportli26181512 : Shinzo Abe morto nell'attentato in Giappone: gli eventi sportivi durante sua reggenza FOTO: E' grande lo choc dopo… - man29ny : RT @PieraBelfanti: Choc in #Giappone. Due colpi alle spalle a distanza ravvicinata, muore così l'ex Premier giapponese #ShinzoAbe. - PieraBelfanti : Choc in #Giappone. Due colpi alle spalle a distanza ravvicinata, muore così l'ex Premier giapponese #ShinzoAbe. - Radio1Rai : #Giappone sotto choc per la morte dell'ex premier #ShinzoAbe vittima di un attentato durante un comizio. 'Ero frust… - franki_kuka : Shinzo Abe è morto, choc in Giappone. Arrestato ex-militare: «Non ho agito per credo politico» -