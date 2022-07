C'è un fermo per il cadavere decapitato trovato nel Forlivese (Di venerdì 8 luglio 2022) AGI - È in stato in fermo il fratello di Franco Severi, l'agricoltore 53enne il cui cadavere decapitato è stato rinvenuto a Civitella di Romagna, nel Forlivese, qualche settimana fa. L'uomo, Daniele Severi, si trova ora sotto interrogatorio al comando dei carabinieri di Meldola ed è indiziato di delitto. L'arresto odierno è l'epilogo di lunghe, difficili e minuziose indagini. Il corpo senza vita dell'uomo è stato trovato nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 giugno in un dirupo, non distante dalla sua abitazione, con un taglio netto all'altezza della gola; la testa ancora oggi non è stata trovata. Prove determinanti per il provvedimento emesso oggi sono state alcune tracce ematiche che i Ris hanno rinvenuto sulle scarpe dell'uomo e nella sua vettura. Inoltre i detective hanno acquisito alcune ... Leggi su agi (Di venerdì 8 luglio 2022) AGI - È in stato inil fratello di Franco Severi, l'agricoltore 53enne il cuiè stato rinvenuto a Civitella di Romagna, nel, qualche settimana fa. L'uomo, Daniele Severi, si trova ora sotto interrogatorio al comando dei carabinieri di Meldola ed è indiziato di delitto. L'arresto odierno è l'epilogo di lunghe, difficili e minuziose indagini. Il corpo senza vita dell'uomo è statonella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 giugno in un dirupo, non distante dalla sua abitazione, con un taglio netto all'altezza della gola; la testa ancora oggi non è stata trovata. Prove determinanti per il provvedimento emesso oggi sono state alcune tracce ematiche che i Ris hanno rinvenuto sulle scarpe dell'uomo e nella sua vettura. Inoltre i detective hanno acquisito alcune ...

