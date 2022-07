Call Center, ecco come bloccare le chiamate: le procedure (Di venerdì 8 luglio 2022) Dal 27 luglio 2022 sarà possibile bloccare le chiamate dei Call Center anche sul proprio numero di telefono cellulare. Il registro delle opposizioni nasce per questo motivo, per impedire ai Call Center delle aziende di contattarci, non solo al telefono, ma anche per la pubblicità cartacea. L’iscrizione si ottiene attraverso quattro modalità: Compilando l’apposito web form disponibile su questo sito; Chiamando il numero verde 800 265 265 dal numero che si intende iscrivere (ovvero dal numero a cui è associato l’indirizzo di posta cartacea che si intende iscrivere) e comunicando i propri dati; Compilando l’apposito modulo digitale disponibile su questo sito da inviare tramite email all’indirizzo di posta elettronica iscrizione@registrodelleopposizioni.it; Inviando una raccomandata ... Leggi su zon (Di venerdì 8 luglio 2022) Dal 27 luglio 2022 sarà possibileledeianche sul proprio numero di telefono cellulare. Il registro delle opposizioni nasce per questo motivo, per impedire aidelle aziende di contattarci, non solo al telefono, ma anche per la pubblicità cartacea. L’iscrizione si ottiene attraverso quattro modalità: Compilando l’apposito web form disponibile su questo sito; Chiamando il numero verde 800 265 265 dal numero che si intende iscrivere (ovvero dal numero a cui è associato l’indirizzo di posta cartacea che si intende iscrivere) e comunicando i propri dati; Compilando l’apposito modulo digitale disponibile su questo sito da inviare tramite email all’indirizzo di posta elettronica iscrizione@registrodelleopposizioni.it; Inviando una raccomandata ...

