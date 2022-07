Atalanta, ritiro a Clusone tra entusiasmo e voglia di ricominciare insieme ai tifosi (Di venerdì 8 luglio 2022) Vivere tutto con grande ottimismo lavorando nella maniera migliore possibile. Così l’Atalanta 2022 2023 si prepara alla prima parte del ritiro nella ValSeriana: più precisamente a Clusone (considerato da tutti come un secondo quartier generale). Al di là di come sono andate le cose l’anno scorso, la voglia di Dea si respira nell’aria sia da L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Atalanta-Real Madrid, Champions Atalanta-Torino probabili formazioni, Zapata-Muriel dal primo minuto con Pasalic Atalanta-Inter probabili formazioni: tridente Muriel-Malinovskyi-Pasalic? Boga su Milan-Atalanta: “vogliamo arrivare in Europa” ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 8 luglio 2022) Vivere tutto con grande ottimismo lavorando nella maniera migliore possibile. Così l’2022 2023 si prepara alla prima parte delnella ValSeriana: più precisamente a(considerato da tutti come un secondo quartier generale). Al di là di come sono andate le cose l’anno scorso, ladi Dea si respira nell’aria sia da L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni-Real Madrid, Champions-Torino probabili formazioni, Zapata-Muriel dal primo minuto con Pasalic-Inter probabili formazioni: tridente Muriel-Malinovskyi-Pasalic? Boga su Milan-: “mo arrivare in Europa” ...

Pubblicità

AndreasAldino : RT @MatteoDovellini: #Fiorentina, oggi è il giorno del doppio arrivo: #Jovic e #Gollini sono attesi a Firenze per visite mediche e firma su… - sandrino821 : RT @MatteoDovellini: #Fiorentina, oggi è il giorno del doppio arrivo: #Jovic e #Gollini sono attesi a Firenze per visite mediche e firma su… - MatteoDovellini : #Fiorentina, oggi è il giorno del doppio arrivo: #Jovic e #Gollini sono attesi a Firenze per visite mediche e firma… - Giorno_Bergamo : L'Atalanta sale in Val Seriana, parte la stagione del rilancio - ValserianaNews : Clusone si appresta ad accogliere l'Atalanta in ritiro in Alta Val Seriana dall'8 al 16 luglio. Tre le amichevoli -