(Di venerdì 8 luglio 2022) Fiumicino – “E’ assurdo che dopo due anni di chiusura dovuti alla pandemia, il centrodiresti ancora con i cancelli serrati perché l’Amministrazione comunale non è riuscita a reperire inecessari al completamento dei”. La denuncia arriva dal capogruppo della lista civica Crescere Insieme, Roberto, che spiega: “Il centrodiè stato l’unico a rimanere chiuso in questi mesi perché necessitava didi messa a norma. Mancava, infatti, l’impianto di aereazione. Un impianto che è stato realizzato e, tuttavia, il centrochiuso. Su sollecito di un iscritto al centro, Umberto Moretto, da sempre attivo sulle problematiche della struttura, ho chiesto ...

ilfaroonline : Aranova resta senza strutture per giovani e anziani, Severini: “Lavori incompleti, il Comune come gestisce i fondi?” -

RomaToday

... TRA CERVETERI E VALCANNETO, SULL'AURELIA, TRAE CASTEL DI GUIDO, E SULLA ROMA - FIUMICINO ... A PARTIRE DA ACILIA, E SULLA PONTINA DA CASTEL ROMANO A PRATICA DI MARE;INVARIATA, INFINE, ......nella serie laziale e chi invece dovrà affrontare l'onta della retrocessione in Promozione Lazio. Le sfide si giocheranno tutte l'otto maggio e con i seguenti accoppiamenti. Girone A- ... L'Aranova supera il Campus EUR e resta sul podio Intanto Sabrina Fioravanti diventa presidente onorario dopo il suo ingresso in aula consiliare I primi colpi in canna, i colloqui per capire chi resta ma anche il cambio al vertice societario. Il Ladi ...