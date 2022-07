Al via il G20, Lavrov se ne va dopo il rifiuto di incontrarlo da parte di Blinken: «Non correrò dietro agli Usa» (Di venerdì 8 luglio 2022) Ha preso il via il G20 dei ministri degli Esteri a Bali, in Indonesia. Ma quello russo, Sergej Lavrov, ha fatto sapere che salterà le sessioni del pomeriggio e la cena ufficiale della sera. «Non correrò dietro Washington» ha detto spiegando che la causa è il suo omologo statunitense Antony Blinken che si è rifiutato di avere un incontro con lui a margine di una riunione del G20. «Non siamo noi che abbiamo abbandonato i contatti, sono gli Stati Uniti», ha detto Lavrov alla stampa. Ma gli Usa non vedono dialoghi all’orizzonte finché la Russia continuerà gli attacchi in Ucraina. La critica di Lavrov ai leader occidentali Un approccio che Lavrov denuncia e che, per questo motivo, ha deciso di chiudere le porte agli incontri di oggi. Ha invece ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 luglio 2022) Ha preso il via il G20 dei ministri degli Esteri a Bali, in Indonesia. Ma quello russo, Sergej, ha fatto sapere che salterà le sessioni del pomeriggio e la cena ufficiale della sera. «NonWashington» ha detto spiegando che la causa è il suo omologo statunitense Antonyche si è rifiutato di avere un incontro con lui a margine di una riunione del G20. «Non siamo noi che abbiamo abbandonato i contatti, sono gli Stati Uniti», ha dettoalla stampa. Ma gli Usa non vedono dialoghi all’orizzonte finché la Russia continuerà gli attacchi in Ucraina. La critica diai leader occidentali Un approccio chedenuncia e che, per questo motivo, ha deciso di chiudere le porteincontri di oggi. Ha invece ...

