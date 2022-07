WWE: Ascolti in rialzo per l’edizione speciale di NXT 2.0 (Di giovedì 7 luglio 2022) L’utima puntata di NXT 2.0 è stata una celebrazione alla America tutta ed al wrestling con un’edizione di “Great American Bash” ricca di match intriganti e titolati. A quanto pare anche i dati relativi all’ascolto sono decisamente positivi rispetto a quanto accaduto nelle ultime settimane indicando una buona crescita di rantings. I dati La scorsa puntata di NXT 2.0 è stata infatti vista negli Stati Uniti da oltre 590 mila persone con una crescita di oltre 20 mila persone rispetto alla precedente, vista infatti da 570 mila utenti. Leggi su zonawrestling (Di giovedì 7 luglio 2022) L’utima puntata di NXT 2.0 è stata una celebrazione alla America tutta ed al wrestling con un’edizione di “Great American Bash” ricca di match intriganti e titolati. A quanto pare anche i dati relativi all’ascolto sono decisamente positivi rispetto a quanto accaduto nelle ultime settimane indicando una buona crescita di rantings. I dati La scorsa puntata di NXT 2.0 è stata infatti vista negli Stati Uniti da oltre 590 mila persone con una crescita di oltre 20 mila persone rispetto alla precedente, vista infatti da 570 mila utenti.

