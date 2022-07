Vega C, tutto pronto per il lancio inaugurale del 13 luglio (Di giovedì 7 luglio 2022) tutto pronto per il lancio del vettore europeo di nuova generazione Vega C. A confermare le previsioni è stata l’Agenzia spaziale europea (Esa), che ha rivelato alcuni dettagli della missione nel corso della conferenza stampa internazionale pre-lancio organizzata dall’Agenzia. La partenza è attualmente prevista per mercoledì 13 luglio dalla base spaziale europea di Kourou, in Guyana Francese, alle 13:13 (ora italiana). All’evento hanno preso parte il responsabile del dipartimento programmi di volo dell’Esa, Stefano Bianchi, il responsabile dell’ingegneria del sistema di lancio Vega e Space Rider dell’Esa, Benoit Pouffary, insieme al responsabile ingegneria di Avio, Ettore Scardecchia e al direttore di scienza e ricerca dell’Agenzia spaziale italiana ... Leggi su formiche (Di giovedì 7 luglio 2022)per ildel vettore europeo di nuova generazioneC. A confermare le previsioni è stata l’Agenzia spaziale europea (Esa), che ha rivelato alcuni dettagli della missione nel corso della conferenza stampa internazionale pre-organizzata dall’Agenzia. La partenza è attualmente prevista per mercoledì 13dalla base spaziale europea di Kourou, in Guyana Francese, alle 13:13 (ora italiana). All’evento hanno preso parte il responsabile del dipartimento programmi di volo dell’Esa, Stefano Bianchi, il responsabile dell’ingegneria del sistema die Space Rider dell’Esa, Benoit Pouffary, insieme al responsabile ingegneria di Avio, Ettore Scardecchia e al direttore di scienza e ricerca dell’Agenzia spaziale italiana ...

Spazio, il Vega C scalda i motori Tanta Italia nella missione che porta in orbita anche il Lares 2 dell'Asi E' tutto pronto per il lancio inaugurale del nuovo lanciatore europeo Vega C (Consolidation) dell 'Esa il cui volo VV21 è ... Adnkronos Spazio, il Vega C scalda i motori Tutto pronto per il lancio dell'Esa in agenda il 13 luglio alle 13,13 ora italiana.Tanta Italia nella missione che porta in orbita anche il Lares 2 ...