Toronto, uomo salvato dalla macchina in fiamme I video (Di giovedì 7 luglio 2022) Un uomo di Toronto, 36 anni, è stato salvato da alcuni automobilisti dopo aver avuto un malore. La sua vettura aveva sbattuto e si stava incendiando e solo il pronto intervento di altre cinque persone, che avevano assistito alla dinamica, ha consentito che fosse estratto vivo dalla vettura prima che questa prendesse completamente fuoco. Leggi su panorama (Di giovedì 7 luglio 2022) Undi, 36 anni, è statoda alcuni automobilisti dopo aver avuto un malore. La sua vettura aveva sbattuto e si stava incendiando e solo il pronto intervento di altre cinque persone, che avevano assistito alla dinamica, ha consentito che fosse estratto vivovettura prima che questa prendesse completamente fuoco.

