Torino, per i giudici «la porta socchiusa era un invito a osare». Assolto dopo la condanna per stupro (Di giovedì 7 luglio 2022) «Un invito a osare», così è stata definita dalla Corte d'appello di Torino la porta del bagno socchiusa che una ragazza ventenne ha lasciato mentre fuori l'aspettava un amico. «invito che l'uomo non si fece ripetere, ma che poi la ragazza non seppe gestire, poiché un po' sbronza e assalita dal panico». Lui era stato condannato a 2 anni e 2 mesi per violenza sessuale dal gup nel 2021 nel primo grado celebrato con rito abbreviato, sentenza che però la corte d'appello ha ribaltato, con l'assoluzione, le cui motivazioni sono state pubblicate dal sito piemontese Cronacaqui e dal Corriere della Sera. L'accusa di stupro, però, non reggerebbe, poiché «non si può affatto escludere che al ragazzo, la giovane abbia dato delle speranze, facendosi accompagnare in ...

